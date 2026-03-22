La UNM exige a Milei que cumpla y declara la emergencia presupuestaria y salarial



El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Moreno concluye, decide y adopta otorgar al Rector, Alejandro Robba, la facultad de ejecutar todas las medidas en pos de optimizar los recursos que se administran en tiempos de crisis y desfinanciamiento. La UNM venía de emergencia presupuestaria, edilicia, pero incorpora en esa agenda lo salarial. «Solicitamos con urgencia al gobierno nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada por el Congreso en 2025«.



La Resolución UNM-CS 1332 / 26 expone los problemas de funcionamiento que genera el incumplimiento del Poder Ejecutivo nacional. La Ley N° 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026, la que fuera aprobada por el HONORABLE CONGRESO de la NACIÓN el 26 de diciembre de 2025, contempló en la Planilla Anexa del artículo 12, la asignación de crédito del TESORO NACIONAL a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO para solventar sus gastos de funcionamiento e inversión en dicho ejercicio, unos DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($17.685.406.853.-), con financiamiento en la Fuente 11 “TESORO NACIONAL”, así como la dotación de Cargos de su Planta Nocente y Nodocente. Aquí nace el primer gran inconveniente porque lo reconocido es un 15 por ciento menor al presupuesto elevado a la Subsecretaría de Políticas Universitarias.



Respecto a los Gastos de Funcionamiento, el año pasado han representado un 36 por ciento superior al total de crédito transferido, lo que implicó que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO tuviera que afrontar esa diferencia sacrificando otras funciones y actividades de suma importancia. Que, de esa suma, el CUARENTA Y TRES POR CIENTO (43%) del gasto anual la componen solo cuatro servicios: electricidad, seguridad física, limpieza y mantenimiento de las áreas verdes.



En cuanto a la vida de los docentes y no docentes, se explicita la denuncia y reclamo al gobierno de Milei:

«… desde el mes de diciembre de 2023 el poder adquisitivo de los salarios del personal docente y nodocente del sistema universitario público ha sufrido una pérdida real cercana al CINCUENTA POR CIENTO (50%), producto de la insuficiente actualización salarial frente al proceso inflacionario registrado durante dicho período. Que, en este crítico escenario, la situación de las trabajadoras y los trabajadores nocentes y nodocentes ha alcanzado niveles de vulnerabilidad alarmantes, donde la licuación de los ingresos –que en muchos casos posiciona las remuneraciones por debajo de la línea de pobreza o del Salario Mínimo Vital y Móvil– ha empujado al personal a situaciones de endeudamiento familiar crónico y a la fragmentación de su labor mediante el pluriempleo; resultando esta realidad un emergente directo del desfinanciamiento del Sistema Universitario Argentino que no solo precariza la vida de quienes garantizan la enseñanza, la investigación, la extensión y el soporte operativo de la Institución, sino que atenta gravemente contra la dignidad laboral, la calidad académica y la sostenibilidad misma de la educación pública como derecho».



El marco de crisis, dificultades y de imprevisibilidad, conducen al Consejo Superior de la UNM a tomar medidas de excepción, y requerir al Estado Nacional que cumpla con la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente y disponga una distribución justa y razonable de fondos, a fin de que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO pueda cumplir sus cometidos y funciones regulares.



Como el Presidente Milei desconoce la ley, sostiene el desfinanciamiento y no es por goteo, la nueva conducción de la Universidad Nacional de Moreno debe ajustar en este 2026.



El articulado faculta a la máxima autoridad a llevar los reclamos, reconociendo Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional su inmediata reglamentación y aplicación plena.



En el artículo 3° el Consejo Superior de la UNM manifiesta su solidaridad y respaldo al reclamo salarial de los docentes y nodocentes del sistema universitario público. Asimismo, solicita al MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO y al MINISTERIO DE ECONOMÍA de la NACIÓN la urgente actualización de dichos salarios, de modo tal recompongan el poder adquisitivo perdido desde fines de 2023.



Se faculta a ejecutar la suspensión y reprogramación de la ejecución de gastos que no sean considerados indispensables para el normal desarrollo de las actividades sustantivas de la UNIVERSIDAD, disponiendo la rescisión de contratos, sean de obra, suministros, consultoría o de cualquier otro tipo. La adopción de medidas y acciones tendientes a mejorar las buenas prácticas y economías del gasto, como así también, a dar visibilidad a las restricciones presupuestarias señaladas, de modo de lograr los mayores estándares de eficiencia y eficacia posible, con el consiguiente ahorro de recursos. La flexibilización de exigencias que afecten la disponibilidad de la oferta académica, conforme lo previsto en el PLAN DE ORDENAMIENTO PARA UN USO INTENSIVO DE LOS ESPACIOS ÁULICOS Y DE LABORATORIO 2024-2025-2026, aprobado por Resolución UNM-CS N° 1.053/23 y sus prórrogas. La intensificación de las actividades a distancia, de modo de ampliar las opciones y disponibilidades, con el consiguiente economización de gastos de funcionamiento.



La profunda y descrptiva declaración de Emergencia Presupuestaria y Salarial en la Universidad Nacional de Moreno presenta una frase de lucha… al pie de página:

Para que sigamos siendo una universidad de calidad y que nuestros estudiantes reciban la educación que se merecen. ¡Necesitamos que se cumpla la Ley!