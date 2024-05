«Lamento mucho que tengamos un Presidente que no cree en el Estado, que no quiere a nuestra patria»

La Provincia de Buenos Aires entregó al Municipio de Moreno kits educativos para reforzar las herramientas pedagógicas de los 12 Centros Socio educativos y Comunitarios (CSC) de Moreno.

También entregó maquinaria para la gestión de residuos sólidos urbanos.

Al momento de emitir su discurso, Mariel Fernández agradeció la visita del gobernador en «momentos donde debemos estar unidos y acompañándonos», porque «cada medida «nos genera mucha preocupación cada nueva medida, las cosas que se están votando en Diputados nos preocupa muchísimo por las generaciones que vienen, por las de ahora, por nuestros jubilados /as, por la educación pública. La verdad que genera un poco de desazón y a la vez entender, como decía la compañera Cristina, tenemos que estar más juntos, dándole prioridad o lo verdaderamente importante que es cómo cuidamos, cómo acompañamos, contenemos y desarrollamos más organización, cómo generamos y construimos más militancia porque estamos viviendo tiempos duros, y si se aprueban las medidas en el Senado vamos a estar muy complicados».

Luego la Intendenta reivindicó las propuestas socio educativas porque «es un confort en el alma de los jóvenes cuando graban poesía y canciones (equipo de grabación móvil), porque Moreno tiene una gran historia de comunidad, de construir centros culturales en los barrios que hace a la identidad».

En un tercer momento Mariel Fernández habló de la historia, de las batallas en el distrito: «Hace poco lo contaba al gobernador, a quien le gusta la historia de nuestro país, y Rosas principalmente, que en Moreno sucedió una batalla entre unitarios y federales, en la batalla del Puente Márquez (NdR: El 26 de abril de 1829 se libró el sangriento combate del puente de Márquez, donde resultaron derrotadas las tropas del general Juan Lavalle, enfrentadas a las fuerzas conjuntas del santafesino Estanislao López y Juan Manuel de Rosas)

La historia enlazada al presente, La Capitana de Moreno se refirió así en su cierre: «Les quiero dejar este mensaje de esperanza, LA VAMOS A SEGUIR PELEANDO porque a nadie le queremos regalar nuestra patria. Lamento mucho que tengamos un Presidente que no cree en el Estado, que no quiere a nuestra patria. Lo digo con mucho dolor porque cuando los miro a ustedes reconozco los rostros de las personas que trabajan todos los días por una patria mas justa. A no bajar los brazos, gracias Axel y mucha fuerza para lo que se viene».