Las compañeras de SITRAM comunicaron a Mariel que mañana hacen paro



Cada una de las actividades del 8 de marzo se trasladan para mañana. Marchas, movilizaciones, protestas, visibilización y lucha. La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores /as Municipales de Moreno (SITRAM) envió una notificación a la Intendenta de Moreno.



Mariel Fernández recibió la carta de Lorena Costa quien, en representación de la Comisión Directiva y Cuerpo de Delegados, anuncia que mañana se «adhieren el paro» las «mujeres, travestis, trans, bisexuales, intersexuales, no binarios y trabajadorxs municipales de Moreno». Será el 9 de marzo la jornada en que la conmemoración coloque conceptos tales como «libre, sin violencia y con trabajo digno».



La nota que presentó SITRAM el pasado 6 de marzo exige al gobierno municipal que conduce Mariel:



1- Total cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo

2- Activación de los protocolos de Género acorde a las necesidades de las trabajadoras, que sea integral, competente y armonioso para todxs.

3- Que las compañeras que participen del paro no se «vean afectadas en sus puestos de trabajo ni en sus haberes».