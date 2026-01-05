Las escuelas son de Axel y el Fondo Educativo de Mariel



Los insumos que permiten evaluar la exitosa gestión local están a la vista, publicados con descripciones generales. Basta con repasar el arsenal de productos de propaganda efectiva y comprender que no hay transformaciones en la infraestructura educativa.



El paquete conocido como Fondo Educativo en manos de Mariel Fernández, se asemeja bastante a lo ocurrido en gestiones anteriores, esas que La Capitana no quiere nombrar pero de las que fue parte.



En 2024 el Departamento Ejecutivo percibió más de 6 mil millones de pesos del Fondo Educativo pero solo 715 millones de pesos fueron destinados a las escuelas públicas. Aquí debe considerarse, y no olvidar, que la gestión de Vidal definió como mínimo un «50 por ciento del Fondo Educativo asignado a la infraestructura escolar». De haberse aplicado la mitad del Fondo Educativo en cada uno de los cinco años de ejercicio revolucionario de MF, los edificios escolares morenenses serían dignos, seguros y bellos.



La realidad no es esa, salvo que en las piezas audiovisuales apliquen IA.



El FONDO proviene de la coparticipación que Nación baja a la Provincia y ésta distribuye en los municipios. Una foto del año 2024 no deja dudas del uso que decidió Mariel:



En cinco años completos de mandato, el gobierno manejó ese fondo afectado que permite utilizarlo en objetivos, algunos vinculados con la educación, ya sea espectáculos, museos, bibliotecas, oficinas públicas, piletas con olas, mobiliario y nuevo edificio de Consejo Escolar. Éste último, caso emblemático e histórico, entierra el mensaje oficial, que repite la autoridad y el coro legislativo: el cien por ciento del Fondo Educativo se usa en las escuelas.



Muy lejos de esa falacia se encuentra cerca la Rendición de Cuentas, instancia en la que «concejales /as de la oposición» deben encontrar los documentos, expedientes, órdenes y cuentas que permiten saber cómo invirtió Mariel el dinero de los /as morenenses.



A octubre del año pasado, habían ingresado a la cuenta municipal unos 11.400 millones de pesos del Fondo Educativo. Una masa extraordinaria de recursos inaplicables a los gravísimos problemas de infraestructura. Servicios que rotan, edificios que ni siquiera respetan los tres puntos mínimos y básicos, gas, electricidad, agua, que significaron la base del Morenazo. La alianza estratégica con la comisaria – Inspectora Karina Ramírez sella el silencio, las clases nunca deben suspenderse y las trayectorias educativas son respetadas. Quedó institucionalizado y aprendido que quien habla tiene el sumario prediseñado, lo que que era denuncia contra Vidal hoy es bandera de victoria.



Para este 2026 el Presupuesto que calculó Mariel de las remesas que llegan de Provincia asciende a 75 mil millones de pesos. Desglosado el PAQUETAZO en Fondo Educativo, el Programa PEED, Servicio Alimentario Escolar y Mesa Bonaerense:







En la Galería de Arte, así definido por Carlos Lana el edificio de Consejo Escolar que construyó Mariel Fernández utilizando más de 1.300 millones de pesos del Fondo Educativo, seguramente en estos días se trabaja para esperar el riesgo de inicio. Con gremios alineados al gobierno municipal y provincial, las «voces disidentes» faltan a la cita, aunque hay honrosas excepciones.



El año pasado al conmemorarse los 25 años del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, hubo reconocimiento a los Administradores /as Generales.



Estuvo el Dr. Federico Aliaga, máxima autoridad del IDUAR y autor intelectual de la usurpación de la tierra que pertenece al Estado nacional que había cedido a la Universidad Nacional de Moreno para construir la ESPUNM, el ITUNM, un nodo tecnológico para el pueblo de Moreno. En su lugar está el Consejo Escolar, órgano descentralizado de la Provincia de Buenos Aires. En los festejos del IDUAR se cuelga un mensaje mentiroso, perverso y provocador:



Por supuesto que el predio no estaba abandonado, contaba con custodia de la UNM. En el mensaje del IDUAR debió incorporarse el video donde un «grupo de desconocidos coloca las escaleras», vulnera los muros, ingresa al predio y avisa al Dr. Aliaga y a la Secretaria María Giménez que la «toma estaba realizada». Para ser justos con la verdad, añadir los carteles de obra paralizada por parte del Municipio y la intervención artística de alumnos /as de la ESPUNM que fue destrozada por otro «grupo de desconocidos».

Escribió en su cuenta de facebook el ex Rector de la UNM Hugo Andrade: «Verdades a medias y mentiras completas. En la era de la posverdad todo vale y más en un país en el que el gobierno nacional se jacta en cuanto medio dispone de que bajó la pobreza y que la economía está creciendo. Nuestra intendencia no podía ser menos, haciendo gala de lo que el IDUAR hizo hasta que llegó al gobierno la actual Intendenta Municipal y destruyó todo lo que laboriosamente se fue haciendo para el desarrollo urbano del distrito. Para ocultar la irrefutable realidad de lo que hace el IDUAR actual, hoy herramienta privilegiada para el desarrollo de negocios inmobiliarios privados y para llevar adelante ilegalidades como todo lo actuado en relación a la usurpación del predio de la UNM, la construcción del Consejo Escolar de Moreno y los impedimentos de cualquier obra de la Universidad, se entregan premios a si mismo entre otros que si lo merecen y se cuentan verdades a medias como esta. Así, se presenta lo realizado por el IDUAR entre 2003 y 2015 bajo las gestiones municipales anteriores de Mariano West y Andrés Arregui, artífices de la regularización de los predios del ex instituto y la refuncionalización del edificio histórico para alojar al Centro Universitario Moreno hasta el nacimiento de la UNM, a modo de ocultamiento de todo lo hecho por el mismo IDUAR para impedir que siga creciendo la Universidad. Tarde o temprano la justicia resolverá esta ignominia y quedará a la vista aquella sentencia que dice: “se puede engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no se puede engañar a todas las personas todo el tiempo”.