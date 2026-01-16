Las infracciones de tránsito del Secretario de Justicia las pagó el Municipio… que recupera el dinero en cuotas



Informe final del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, publicado el pasado 18 de diciembre. Para los enamorados de las «flores» es la aprobación del ejercicio de gobierno correspondiente al año 2024, que se trasluce en el Fallo 803/25, firmado por seis integrantes del organismo.



LOS ERRORES SE PAGAN EN EFECTIVO Y EL DINERO VUELVE EN CUOTAS



La Delegación Zonal del Honorable Tribunal de Cuentas tomó el listado de vehículos oficiales y cruzó los datos con los sistemas informáticos de multas e infracciones que tiene la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, detectando «varios casos».



Tal vez a modo de ejemplo, seleccionó un procedimiento incorrecto, erróneo, equivocado, que «fue reconocido por el gobierno de Mariel» a tal punto que lo grafica con el acto administrativo que permite recobrar el dinero que se usó para abonar las multas de tránsito del Secretario de Justicia y Gobierno.







Multas de tránsito por $389.700 pagadas por el Tesoro municipal cuando corresponde al infractor «sacar dinero de su bolsillo y hacer frente a su deuda».



Es el Honorable Tribunal de Cuentas quien solicita «que se adjunten los comprobantes del recupero del dinero» de las «sumas abonadas».



Así lo hace el gobierno municipal, aporta los convenios celebrados con dos funcionarios, uno de ellos el mismísimo Secretario de Gobierno y Justicia, Dr Nahuel Berguier, a quien se le otorga el instrumento de «devolver el dinero de sus multas de tránsito» pero en un plan de 12 cuotas que «deja sin efecto el reparo observado por la Delegación Zonal».



Estado activo, Estado Presente.







Todo el material emitido por el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2024 es información pública a la que podríamos llamar «limitado conjunto de grageas». No obstante quedan a la vista observaciones inquietantes, algunas muy propias de La Capitana de Moreno que hace uso y abuso de las «contrataciones directas», y la «toma de fondos afectados para cubrir gastos corrientes o utilizarlos en otros fines sin respaldo documental», un hecho que mancha la bandera inviolable del «modelo de soberanía e independencia económica municipal».

Sin embargo el aspecto destacado, relevante, es una cifra poderosa que no se puede esconder con la palabra «déficit» del año 2024.



Proyectado al 2025 que concluyó, hay montos que sorprenden por el acumulado y que instalan un simple interrogante: ¿quién pagará la bola que no es de nieve? (NdR: habrá una nota específica en Desalambrar).