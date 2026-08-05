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miércoles, 5 de agosto de 2026

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León XIV visitará la Argentina en noviembre: será la primera visita de un Papa en 39 años

miércoles, 5 de agosto de 2026 2 min de lectura


El Vaticano confirmó que el papa León XIV realizará una visita apostólica a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también comprenderá Uruguay y Perú. El viaje marcará el regreso de un Pontífice al país después de 39 años, ya que la última visita papal fue la de Juan Pablo II en abril de 1987.


La Nunciatura Apostólica informó que el Santo Padre aceptó la invitación formulada por las autoridades civiles y eclesiásticas de los tres países. El itinerario comenzará en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre; luego llegará a la Argentina hasta el día 11 y concluirá su recorrido en Perú, donde desarrollará actividades hasta el 17 de noviembre.


Durante su paso por el país, León XIV encabezará tres celebraciones centrales: una misa en la Avenida 9 de Julio, otra frente a la Basílica de Luján y una tercera en la ciudad de Córdoba, que integrarán el núcleo de su agenda pastoral.


La visita adquiere un significado especial porque se concretará tras el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, quien nunca realizó un viaje apostólico a su país natal durante los doce años que condujo la Iglesia Católica.


Organización nacional y preparación de la Iglesia


Tras la confirmación oficial, el Gobierno nacional pondrá en marcha un operativo especial mediante un comité interministerial que coordinará los aspectos protocolares, logísticos, sanitarios y de seguridad. El trabajo se realizará en conjunto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, donde se desarrollarán las principales actividades.


En paralelo, la Iglesia Católica ya comenzó la organización interna de la visita. Para ello conformó distintas comisiones encargadas de la preparación litúrgica de las celebraciones, la coordinación pastoral con las diócesis y comunidades católicas y toda la logística vinculada al ceremonial.

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