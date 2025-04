«Llamo al presidente a reflexionar y a rendir homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas, ellos son los héroes no Margaret Thatcher»

En el marco del 43º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles un acto en homenaje a los excombatientes. Fue en la plaza Islas Malvinas de la ciudad de La Plata, junto al intendente local, Julio Alak; y el presidente del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM), Rodolfo Carrizo.



Durante el acto, Kicillof afirmó: “La reivindicación constitucional e histórica de nuestra soberanía en las Malvinas no es un hecho lateral al que se pueda adherir o no: se trata de luchar por la soberanía argentina en todos los campos”. “Quien no protesta ante los ejercicios militares en las islas y el saqueo de nuestros recursos, no lo hace por una cuestión aislada: forma parte del abandono y la deserción de un proyecto nacional que cuente con soberanía productiva, industrial, científica y geopolítica”, añadió.



“Nos duele saber que quien preside nuestro país considera una ídola, una genia, a quien diera la orden ilegal de hundir el General Belgrano y asesinar a nuestros compatriotas. Llamo al presidente a reflexionar y a rendir homenaje a los caídos y a los veteranos de Malvinas: ellos son nuestros héroes, no Margaret Thatcher”, expresó el Gobernador.



Durante la jornada, se entregaron distinciones a referentes locales por su compromiso con la causa Malvinas y la defensa de los Derechos Humanos. En tanto, en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, se inauguraron las muestras “Malvinas, mi casa” de Rafael Landea, y “Malvinas: relatos negados, memorias desobedientes” compuesta por distintos archivos fotográficos.



Por su parte, Alak sostuvo: “Del antiguo Regimiento 7 de la ciudad de la Plata partieron 866 efectivos de los cuales 38 cayeron en nuestras islas: nos encontramos aquí para rendir homenaje a cada uno de ellos”. “Esta hermosa plaza se ha transformado en un sitio de memoria permanente: estamos muy orgullosos de que, gracias a una iniciativa de nuestra gestión, sea el centro de excombatientes el encargado de cuidarla como un espacio de recuerdo y cultura”, indicó.



“Cada uno de nosotros llevaremos por siempre este acompañamiento público que nos sirve como guía, que nos respalda en las caídas emocionales y que nos palmea para cuando llegue la victoria: porque si hay algo de lo que no tenemos dudas, es que habrá victoria”, sostuvo Carrizo y agregó: “Malvinas es historia, pero también es una invitación a reflexionar nuestra realidad cotidiana como nación, nuestro porvenir y nuestro futuro: Malvinas es anticolonialismo y antiimperialismo”.



“Reivindicar nuestra soberanía en las Malvinas es una condición necesaria para llevar adelante un proyecto de país más justo, libre y soberano: las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, concluyó Kicillof.



Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; excombatientes de Malvinas; dirigentes gremiales; legisladores y legisladoras bonaerenses; funcionarios y funcionarias provinciales y municipales.