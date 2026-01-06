Desalambrar

Llega el programa Moreno en Movimiento con actividades para disfrutar 

martes, 6 de enero de 2026 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


El Municipio de Moreno dio inicio una nueva pretemporada del Programa de Escuelas Deportivas Municipales de Atletismo que comenzaron este 6 de enero en el Polideportivo Catonas, ubicado en José Ingenieros 3200, en la localidad de Trujui.


La inscripción se encuentra abierta y debe realizarse de manera presencial en el Polideportivo Catonas, de 9 a 15 horas. Para completar el trámite es requisito presentar fotocopia del DNI. Por consultas y más información pueden visitar las redes oficiales de la Subsecretaría de Deportes @deportesmunicipiodemoreno.


Se podrá participar de las clases en las categorías mini atletismo y juvenil, de 6 a 18 años, y que constan de entrenamientos orientados al fortalecimiento físico y al desarrollo de las habilidades atléticas generales.


De esta manera, el Gobierno local continúa impulsando propuestas deportivas accesibles y de calidad, que promueven la actividad física, el desarrollo integral y la inclusión a través del deporte.

