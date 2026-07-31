Llega la 5ta edición de la Expo Industria Moreno

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio realizará la 5ta edición de la Expo Industria Moreno, un encuentro destinado a fortalecer el entramado productivo local, promover el desarrollo económico y generar nuevas oportunidades de vinculación entre empresas, industrias, PyMEs, emprendimientos y el Estado.



La exposición tendrá lugar los días 26 y 27 de agosto, de 10 a 15 horas, en el Parque Industrial Moreno II, ubicado en Ruta 24 entre Bernardi y Moliere, en Cuartel V, con participación de empresas y emprendimientos productivos que exhibirán sus productos, servicios y capacidades para potenciar su desarrollo, ampliar su red de contactos y fortalecer el mercado interno.



Como parte de la agenda, el miércoles 26 de agosto, desde las 9 horas, se desarrollará la XIII Ronda de Negocios Multisectorial Moreno 2026, organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto a la Subsecretaría de Industria y Comercio del Municipio de Moreno. La propuesta ofrecerá un espacio de intercambio para favorecer la generación de nuevos vínculos comerciales entre empresas de distintos sectores.



Las empresas interesadas en participar de la ronda podrán inscribirse hasta el miércoles 19 de agosto, a las 13 horas, a través del siguiente formulario https://forms.gle/RyjwXGfgjCJJLaYX6



La Expo Industria Moreno constituye un espacio de encuentro y articulación que impulsa la producción, la inversión y el empleo local, y reafirma el compromiso del Gobierno municipal con el fortalecimiento del sector productivo del distrito.