Loan: el juicio oral inicia el 16 de junio



El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó para el 16 de junio de 2026, a las 9, el inicio del debate oral y público en la causa en la que se investiga la sustracción del niño Loan D.P., ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.



La medida se da en línea con un planteo que el Ministerio Público Fiscal y la querella formularon en la audiencia preliminar realizada el pasado 27 de febrero, cuando solicitó que se reconsiderara y adelantara la fecha propuesta por los jueces, que era el 7 de octubre.



Según lo dispuesto, las audiencias se desarrollarán bajo un esquema de alternancia semanal: una semana los días martes, miércoles y jueves, y la siguiente los días miércoles y jueves, de manera sucesiva hasta la finalización del juicio.



En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los fiscales generales Carlos Adolfo Schaefer y Tamara Ahimará Pourcel, aunque se aguarda que el TOF revea una decisión y admita un equipo fiscal integrado además por siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).



En su resolución, el tribunal también admitió los ofrecimientos de prueba ofrecidos por las partes y enumeró a los testigos que serán aceptados para declarar en el debate.



En el marco de la instrucción suplementaria, el tribunal dispuso además la realización de una inspección ocular el 19 de mayo próximo, que abarcará el recorrido comprendido entre la casa de la abuela del menor y el lugar conocido como “El Naranjal”, donde fue visto por última vez, así como la zona donde fue hallado uno de sus objetos personales y el hotel “Despertar del Iberá”, ubicado en la localidad correntina de 9 de Julio.



Asimismo, en ese mismo apartado, el tribunal dejó planteadas otras medidas vinculadas a esa diligencia: supeditó a que las defensas fundamenten su pertinencia la realización de inspecciones en distintos puntos señalados en la causa —entre ellos la denominada “tapera”, una escuela, domicilios particulares y un comercio—, así como una eventual reconstrucción del recorrido que, según la imputada Mónica Millapi, habría realizado en su vehículo el día del hecho.



Los imputados



El primer grupo de imputados está acusado de la sustracción y ocultamiento del niño, en calidad de coautores —y en un caso como partícipe necesario—. Lo integran Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel. Según la acusación, habrían intervenido de manera coordinada en la desaparición del menor, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.



El segundo grupo está conformado por Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio, quienes están imputados por presuntas maniobras destinadas a desviar la investigación. En ese marco, se les atribuyen distintos delitos, entre ellos privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, falso testimonio, defraudación a la administración pública, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos.



FUENTE: Fiscales.gob.ar