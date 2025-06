«Los alumnos nos ven en las aulas, cursamos, sabemos las problemáticas, seguimos haciendo»

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIANTES –



Es la propuesta del frente PRIMERA GENERACIÓN que conduce hoy el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. La elección para elegir autoridades comenzó el miércoles y termina hoy.



Noelia Soto, la candidata a Secretaria General del frente Primera Generación (el oficialismo) expresó que la propuesta se referencia en que «asisten a la universidad, cursan, se conocen, sostienen una ayuda mediante compras colectivas de materiales», leen la crisis que afecta a la UNM y están en contra de la usurpación que obstruye el proyecto de la ESPUNM.



«Tenemos que tener alumnos en las aulas más que oficinistas en un edificio» expresa Noelia Soto, quien está acompañada por Juan Manuel Cuandias (candidato suplente a Secretario General), joven con trayectoria universitaria porque estuvo en La Matanza y ahora en Moreno cerca de terminar su carrera. Su palabra describe el proyecto que abraza: «Acompañamos a los estudiantes /as para que no haya deserción universitaria, porque la UNM no es un lugar donde solo venimos a aprender y rendir exámenes, por eso proponemos cuidarlo, defenderlo e involucrarnos en un debate».