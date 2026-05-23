«Los /as trabajadores /as municipales sentimos bronca contra Mariel y los sindicatos cómplices»



El Secretario General de la Federación de Municipales, al que adhiere el SITRAM, declara que los /as Intendentes /as peronistas pagan salarios de pobreza y advierte que «se encuentran en estado de alerta y movilización». El cuadro que denuncia Hernán Doval encaja perfectamente en la situación de los/as trabajadores /as municipales de Moreno porque en el período 2021 – 2025 la recomposición salarial resultó ser del 1,547 por ciento mientras que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 2.558%. Antes de Milei y ahora con Milei, la política «marielista» es evidente: reducción del poder adquisitivo de los /as trabajadores /as municipales y aumento de la planta de personal.



Natalia Verón, trabajadora comunal, dirigenta de Alternativa Estatal – MST, expresa lo que siente la familia municipal: «Estamos sufriendo un montón el ajuste del gobierno nacional, pero que Mariel parece que tira un poco más de la soga a los trabajadores municipales, porque la estamos pasando muy mal. Hay mucho sufrimiento y a la vez vos ves que ella hace campaña en toda la provincia, te dice que plata no hay, pero ¿dónde sale el dinero con el que hace campaña? Te recorre los distritos, ¿por qué no se viene y se hace un lugarcito, un tiempito a recorrer los sectores municipales y hablar con los trabajadores y ver cómo estamos? Hay bronca porque los compañeros no tienen para comer, mientras el gremio, la conducción de ATE, lo vemos a Cravero vemos utilizando el sindicato, haciendo campaña para Mariel. Hay que decirlo, en Moreno los sindicatos directamente ya no existen».



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