Los Bambis: la primer banda de rock de Moreno (Parte II)

En 1969 algo iba a cambiar para Los Bambis, Después de grabar sus propios discos, a pura música popular, llegaría la presión de la discográfica para que incorporen un nuevo integrante. Por entonces, el mundo ya conocía aThe Beatles y eso hacía casi insostenible la existencia de una banda de rock instrumental. Columbia Records comenzó a presionar para que la banda morenense tenga un cantante propio. Y ahí, cuando finalizaba la década del ’60 y bajo la producción de Francis Smith y supervisión de su representante, Fernando Iborra, el grupo instrumental incorporó a un joven que llegó a Buenos Aires, proveniente de Coronel Suárez llamado Héctor Hoffmann con quien grabarían «Los Bambis también cantan».









Ese joven se llamó «El Bambi Alejandro«, pero un año después comenzaría su carrera solista bajo el nombre artístico de Sergio Denis.











Daniel Perruelo Ricciardi, baterista de Los Bambis, recordó al «Bambi Alejandro»: «En particular lo que toca para nosotros, Los Bambis, contamos con el privilegio y orgullo de haber contado con Sergio en nuestras filas como el Bambi cantante, aunque en esa oportunidad el nombre adoptado por él era simplemente el Bambi Alejandro. Su permanencia en nuestro grupo fue hasta fines de 1969 donde pudimos disfrutar y compartir con el público una gran cantidad de canciones cantadas por él, lamentablemente solo siete de ellas fueron grabadas en esa época ya que la conscripción de tres de nosotros truncó la posibilidad de continuar grabando. Ante esta circunstancia, nuestro Alejandro pasó a grabar como solista llamándose a partir de ese momento Sergio Denis, iniciando una carrera espectacular acorde a sus dotes y su gran talento, que es de conocimiento en toda latinoamérica».



Me enteré de que Sergio Denis fue cantante de la banda de Paso del Rey porque mi mamá Alicia, siempre me contaba que solía juntarse en su juventud con integrantes de Los Bambis y Sergio Denis, con su amiga de toda la vida «La Tuchi», ambas vecinas del barrio Los Nogales. No creía mucho esa historia hasta que vi fotos de la banda y escuché ese disco que mi vieja comentaba cuando hablaba de bandas de rock de Moreno.



A mediados de los años ’90 surgió la juntada de Los Bambis en el Teatro Leopoldo Marechal.



En estos días de 2025 este grupo sigue vigente, esa formación original de pibes que a los 12 años comenzaron hacer música, solo que se les sumó la primera voz de Walter “Buki” Antogna.











Lo sorprendente que esa otra banda de rock de la década del ’90 que mencionaba Gattero en su artículo, que también era de Paso del Rey, tenía vínculo con esos jóvenes que hace más de 60 años hacían rock instrumental. Fue Pablo Ballarini, amigx y tecladista deBlanca Flor, quien con una dato, desató el nudo inicial de este texto: “Y el nexo existente entre las dos bandas es que Carlitos Iborra, violero de Los Bambis es tío de Andrés Luetto, el cantante de Blanca Flor. Y el abuelo de Andrés, papá de Carlos, era el mánager nuestro. Todo tiene que ver con todo ¿vio…? “



Los Bambis, son parte de la historia de Moreno. La historia de jóvenes de los ’60, que hicieron rock y soñaban que su música viajara más allá de las fronteras. Pibes que comenzaron en la nada misma. Todo había que inventarlo. Y así fue, como la rueda comenzó a girar, escribiendo su propia historia.