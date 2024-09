«Los concejales de la Libertad Avanza cobran y no vienen a la sesión, estamos ante una nueva casta»

En el recinto morenense donde hay que parlamentar hubo un tema nacional dominante: la represión a jubilados /as más la ratificación del veto presidencial (movilidad previsional) en Diputados. Más de 1 hora de exposiciones de los /as concejales de Unión por la Patria, la mayoría y el Frente de Izquierda. Una foto repetida del paisaje: ausentes los representantes de La Libertad Avanza, y ese vacío es más amplio cuando tampoco asiste el bloque de Juntos por el Cambio.

De todas las exposiciones oficialistas una alcanzó la síntesis que contiene la parte y el todo. En pocos minutos la concejala Magalí La Torre (cuadro de la agrupación 1945 que el señor Ismael Castro, actual Secretario de Seguridad) supo desarrollar una crítica remanida, permanente, con algoritmos que atraviesan a la política: «Quiero volver a dejar de manifiesto que la foto de hoy de este recinto es claramente significativa. Tercer sesión consecutiva que los concejales de la Libertad Avanza cobran y no vienen, diez minutos fue concejal uno de ellos y no volvió al recinto. Es nuestra obligación repetirlo, son tres sesiones que coincidieron con la represión que sufrieron nuestros jubilados en el Congreso. Insisto cobran un sueldo, es en contra de lo que dicen que vienen a hacer. Nosotros estamos acostumbrados, históricamente se pudo divisar a quienes empiezan para vivir de la política, también estamos los que hacemos política y vivimos para ella, para transformar positivamente la realidad de nuestros vecinos /as. Hoy nos encontramos ante una nueva casta política, una casta cruel que viene a eliminar al pueblo trabajador, que viene a castigar a nuestros jubilados, que hace un show de la represión con la policía, Patricia Bullrich está para los Juegos del Hambre, incluyendo la represión a niños /as como pudimos observar. Aunque nos lleve un rato más, esto tenemos que decirlo en este recinto».