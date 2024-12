«Los dirigentes de abajo solo se forman para escalar lugares no para transformar la realidad del pueblo»

Antonio Castillo, El Tío, supera el obstáculo con facilidad sin esperar mayor éxito. El agronegocio mata, el mar argentino se encuentra en proceso de depredación y el «oro blanco» (litio) alimenta la colonización. Entonces la disputa no tiene como centro el «modelo ni el sistema», de manera que «pelear por alimento para los comedores no puede ser un fin en si mismo» declara el líder de OLP Moreno que «propone analizar las elecciones desde el año 1983 hasta la actualidad para ubicar mayores causas que expliquen las fallas propias y el surgimiento de una derecha extrema».



En este presente. donde algunas frases merecen atención, Castillo entiende que el mileísmo «nos derrotó culturalmente, porque nuestra propia clase dirigente, no solamente la política habló de la sindical, la empresarial, que hasta hace poco se decían peronistas y querían ser parte de un proyecto nacional, están totalmente entregados a todo. Un militante revolucionario lo primero que debe tener es ética y moral sino es una hoja al viento. Al enemigo el enemigo le conviene que haya una Argentina donde el 80% de la población esté en los grandes conglomerados, en los grandes Conurbanos, de esta manera tenemos el resto del territorio argentino totalmente a disponibilidad de los poderosos».

Sobre la propuesta de Cristina Fernández de hacer una reforma electoral más que una reforma política, Castillo no tuvo dudas en responder: «Si vamos a utilizar todo el capital político, que es necesario

construir y reconstruir, en pos de hacer una reforma que no cambia absolutamente la realidad de la

Argentina es una pérdida de tiempo y el peronismo lamentablemente va a ser un partido más del sistema. Gobierna una clase dirigente que es funcional al sistema para que todo siga, igual para que

nada cambie, y además los dirigentes que vienen de abajo no toman la decisión de formarse para transformar la realidad se forman solamente para seguir escalando lugares».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: