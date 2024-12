«Los estudiantes de la UNM tienen una capacidad de trabajo e innovación sensacional y sorprendente»

Despliegue, desfile y refuncionalización de aulas. Frente a los edificios Daract, alumnos /as, docentes y autoridades de la Universidad Nacional de Moreno elaboraron una puesta en escena de los objetivos logrados en este complejo 2025. La II Muestra de trabajos de Diseños resultó multitudinaria, con 1400 estudiantes como protagonistas. Dividida en tres estaciones; Proyección de Trabajos de Multimedios y Animación; Materialización de trabajos de Diseño y exposición de innovadoras propuestas lúdicas en modo kermese.



En el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, el Diseño Industrial propone rumbos que alumnos /as van recorriendo con capacidades que son más que destacadas por Roberto De Rose, docente, Coordinador – Vicedecano del Área de Diseño: «Soy graduado en La Plata y trabajé en otras universidades del Conurbano y del interior, y te digo que el estudiante de Moreno se compromete con el trabajo, tiene capacidad en el hacer y la innovación que nos sorprende. Hay trabajos de edición de video que, los pibes y pibas solo con teléfonos hicieron cortos que pueden competir en cualquier ámbito de cortos animados. En lo que es Indumentaria hay alumnos /as que ya tiene oficio, incluso saben de lo técnico más que nosotros. Hay un trabajo en equipo donde todos /as se apoyan, y los resultados que se obtienen son sensacionales».



Entrevista completa a Roberto De Rose y Mirela Felippe (docente en Morfología y Dibujo) en Desalambrar Tv: