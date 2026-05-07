«Los futuros funcionarios de Moreno serán compañeros de la UNM, no mas exportados de otros distritos»



El trabajo como motor, fuente de organización y justicia. En el distrito el Movimiento Derecho al Futuro, bajo los lineamientos de su conductor Walter Correa, amplía el volumen territorial que hace crecer la formación profesional y los talleres de oficio. Matías Irrazabal, joven peronista de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, reafirma con mayor ímpetu de qué trata el modelo del MDF y las diferencias sustanciales con el modelo político de Mariel Fernández.



La amplitud que promueve Kicillof como conductor de la esperanza 2027 encierra el mayor dilema: ¿unidad electoral o unidad política – estratégica? Irrazabal demuestra la voluntad de disputar en cada frente, convocando a todos /as los/as compañeros /as del campo popular, sin espacio al sectarismo.



En la visión que supera lo coyuntural, Irrazabal expresa lo que el MDF piensa de un actor estratégico como la Universidad Nacional de Moreno: «Hace poco estuvimos en una actividad con el lanzamiento del Movimiento Derecho Futuro Salud (MDF Salud) donde incorporamos actores de la política de la universidad, y estamos teniendo ese tipo de relaciones porque entendemos que tiene que ser por ahí. En el plan integral que tenemos pensado desde el MDF, inobjetablemente la UNM tiene que ser parte de esa construcción con los compañeros, con los técnicos, con los profesionales, pero además entender que de ahí tienen que salir nuestros futuros funcionarios, compañeros. Me parece que nuestros funcionarios no pueden ser exportados ni de ninguna orga, ni exportados de ningún otro distrito».



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