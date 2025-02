«Los municipales nos cagamos de hambre, pagamos el modelo alpargata de Mariel Fernández»

La actual gestión municipal accedió a la paritaria municipal anualizada. Triunfo o victoria gremial. Poco tiempo después se regresa al viejo modelo pero siempre vigente: en marzo tal vez haya algo de recomposición. Resulta demostrable que como avance ya no es necesario montar simulacros de negociación. Si el 60 por ciento de los /as trabajadores /as municipales obtienen básicos de indigencia es imposible imaginar que las conducciones sindicales pasen a la acción.

Alternativa Estatal en ATE sostiene dos campos de acción: los sectores laborales y el Concejo Deliberante donde se encuentra Pablo Lopardo.

Por cinco años consecutivos la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 160 por ciento, resultado que demuestra la fuerza Ejecutiva para imponer sin incovenientes un modelo de ajuste clásico.

Para Natalia Verón y Daniel Farías, el diseño político y salarial de Mariel Fernández conduce a que «los /as municipales estén cagados de hambre«. Dispuestos a sostener los reclamos, sin perder de vista la represión que sufrieron en la puerta del palacio municipal el pasado mes de diciembre. Organización, discusión y exponer la canalla complicidsd de la burocracia sindical municipal.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: