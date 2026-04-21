Los soldados yankees aterrizan en Cuartel V



Con el mayor de los respetos hacia los /as representantes del pueblo: sería de utilidad pública escuchar ponencias acerca de la presencia militar de la gran potencia mundial en el distrito de Moreno. Otro hito histórico.



La alianza de Javier Milei y Donald Trump produce contenidos invalorables. El Presidente argentino firmó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que «autoriza el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con el fin de que puedan participar de ejercicios militares combinados».



Uno de los programas de entrenamiento bautizado Daga Atlántica, se desarrollará entre este martes 21 de abril y el 12 de junio en tres lugares definidos: la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada de la Fuerza Aérea, en nuestra localidad de Moreno.



Como lo describe el colega Rodrigo Solórzano en su artículo publicado en Semanario Actualidad, el aterrizaje de los soldados norteamericanos a Moreno presume un ejercicio cargado de dificultades, tan propias de ese punto geográfico del distrito: «….aunque no hay precisiones respecto a las actividades militares a desarrollar en el aeródromo “Mariano Moreno”, ubicado en Moreno, en el límite con José C. Paz, la preocupación está centrada en las malas condiciones en que se encuentra la pista. Esta situación es observable desde el servicio satelital de Google. La zona está densamente poblada, en su mayoría producto de usurpaciones sistemáticas. Incluso un camino de comunicación entre los nuevos barrios, atravesaba el hormigón del campo de aterrizaje».



El Gobierno nacional explicó que la participación en el ejercicio DAGA Atlántica “mejora la interoperabilidad y la integración doctrinal, fortaleciendo nuestra capacidad de operar en escenarios combinados, defendiendo espacios de jurisdicción nacional y áreas de interés estratégico”. También se apunta a “estandarizar los procedimientos operativos, facilitando la participación de las Fuerzas Armadas en futuras operaciones multinacionales”.



También advirtió el Gobierno en los fundamentos del decreto que “la no participación en dicho ejercicio afectaría significativamente al adiestramiento militar conjunto combinado en operaciones especiales, al privar a nuestras fuerzas de la oportunidad de interoperar con fuerzas de operaciones especiales de mayor experiencia y trayectoria a nivel mundial”.



Moreno integra el mapa de calor de la política internacional. Una de las tres sedes elegidas por donde la combinación de fuerzas armadas dejará una marca histórica. Los soldados norteamericanos y argentinos harán tareas militares en la VII Brigada de la Fuerza Aérea, allí en Cuartel V. Es un hecho real, ¿alguien hará una película de esto?



Esta decisión del gobierno nacional motivó el repudio de la UCIM (Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno). En un comunicado de la institución, los veteranos afirmaron que “este decreto violenta la soberanía nacional y la separación de poderes acorde a la República es el Congreso Nacional quien debe dar acuerdo o no a la entrada de fuerzas armadas extranjeras y salida de las propias. Estamos frente a una muestra más de un gobierno que se alinea con una potencia extranjera y no respeta la historia ni a los próceres fundadores del Estado Nacional que nos independizaron de toda potencia extranjera”.