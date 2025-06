«Los vecinos no se preocupan por saber quien será concejal o diputado, hay una especie de catársis y el pueblo comienza a protestar»

«Fuimos perdiendo la mirada como método. El General Perón enseñaba algo que está en conducción política; sensibilidad, imaginación, base para ver; ver para apreciar, ésta es la base para resolver que es la base para actuar». Esa declaración de Jorge Báez, hombre de Restauración Peronista, resulta una novedosa invitación a recorrer rumbos, tal vez perdidos, olvidados o desconocidos.



El entrevistado admite la transformación del mundo, que ya no es aquel de 1945, y es precisamente en ese nudo donde desata los análisis que difícilmente formen parte de la negociación y unidad electoral. El ordenamiento natural es previo a cualquier proceso y/ o método que logre paralelizarlo.



«No estoy contento de que Cristina vaya presa pero lo que ocurrió con la manifestación es un hecho político importante. Se habla generalmente de la falta de representatividad, hoy una crisis en ese plano, pero Cristina es conductora de un cierto sector de la política y no hay duda de eso, lástima que después se contradice con lo que lo que sucede», expone como concepto el cuadro político que «abraza la restauración peronista» y está lejos de esbozos fundacionales concurrentes.

Sobre el cierre de listas, acuerdos entre las partes, Jorge Báez razona: «No le quito mérito porque es parte también del del juego, del sistema, pero me parece que en un proceso donde se está hablando de comunidad hay otras cuestiones que deberíamos estar discutiendo o generando las discusiones en el seno de nuestra gente. Los vecinos no están preocupados por ver si los senadores vuelven a renovar, si los concejales renovar; no escucho que estén preocupados por saber quién será el futuro concejal, porque la cosa pasa por otro lado. Observo ahora como una catarsis, que el pueblo comienza a protestar, reclamar contra las políticas que atentan contra la salud, la educación, la vida. Es una gran mayoría que no se siente representada por ningún espacio político».



