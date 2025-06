«Macri llamó a sus amigos para que la condenen a Cristina»

Unidad, Unidad, Massa es Unidad, profesa el Frente Renovador, una fuerza que nace desprendiéndose el «kirchnerismo» y venciendo en las elecciones legislativas de 2013. A doce años de aquel impacto, con un líder que disputó la Presidencia de la Nación en 2023, el capítulo actual es incierto en torno a la gran conducción.



Andrés Destéfano, concejal del FR en Moreno, declara que su fuerza «se caracteriza por buscar la unidad pero también están preparados para cualquier escenario político que toque jugar». Ese llamado a construir acuerdos no tiene mucho eco en lo local. Si es por fotos que construyen mensaje, hace dos semanas atrás «coincidieron en el Pensar Moreno, sede del FR», los cuadros del massismo que conduce Damián Contreras, con figuras centrales del Movimiento Derecho al Futuro que lidera Walter Correa.







La marcha, acompañamiento y defensa de Cristina, es punto central lo cual no representa que el fallo vertebre la unidad. Pero Destéfano analiza el suceso desde un enfoque político vinculado con el actor que maneja la justicia. Sale la pregunta si cree en la inocencia de CFK y contesta: «No soy juez ni leí todas las causas o la causa para decirte si es inocente o culpable. Lo único que te llega es lo que dicen los medios nacionales, de un lado y de otro, vos le creés a la campana que te puede sonar. Pero a la pregunta creo que es un fallo injusto porque luego de 15 años sale la condena una semana después que Cristina anuncia la candidatura, a veinte días de una elección; con un Macri desesperado que responde a la caída del proyecto Ficha Limpia llamando a sus amigos a quienes les pide metan presa a Cristina porque no tiene que ser candidata, porque si van todos juntos vamos a perder la Provincia y luego recuperan el gobierno nacional. Esa es la lectura de Macri, usando a un Presidente que pasea por el mundo con la hermana, besando un paredón, con el pueblo cagado de hambre y con millones de quilombos en la ciudad que no sé como los va a parar«.



