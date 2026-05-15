Macri Vuelve, Cóppola lo sabe



El Ingeniero conduce y la ola amarilla advierte al poder violeta que si hay fusión y acuerdo todo avanza en pos de evitar que regrese el populismo. Mauricio Macri PROpone aprovechar el autodesgaste infligido, la cascada Adorni, el fusible que no debe saltar. En palabras de Milei «lo último que haría es echar a su Jefe de Gabinete«.



Entonces el ex Presidente de la Nación detecta la grieta, advierte que la imagen del «león» cae y el malhumor sigue una tendencia alcista. Desde Moreno, Leonardo Cóppola sigue la partitura, haciendo gala de su fidelidad amarilla, enviando mensajes cifrados al vecinalismo renacentista de centro derecha.



Como lo está manifestando Mauricio Macri en su incipiente campaña 2027, el líder de ese partido en Moreno demuestra conocer la cartas y saber intervenir en el juego de alianzas inevitables o el acuerdo natural porque el adversario es otro: «El PRO tiene una clara ideología que ha sido el verdadero cambio para sacar un modelo histórico en la Argentina, ha sido el primer gobierno no peronista que pudo terminar su mandato y creo que hoy, viéndolo con la historia, se valoran un montón de cosas de Mauricio en su presidencia. Entonces, el PRO está para acompañar para que el viejo modelo populista no vuelva, pero poniendo también sus límites a lo que uno quiere como espacio político, como idea política y como construcción de gestión un país, de una provincia y el municipio. Es la vuelta de nuestro líder político«.



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