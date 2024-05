Madres de la ESPUNM: «Lo que hace el Municipio es maldad y daño a la comunidad de Moreno»

La bandera de la ESPUNM se extiende al mismo tiempo que un paño verde refuerza el portón de entrada al predio que ya presenta a los operarios de la Cooperativa Yunque Ltda en inicio de tareas.

Las madres de la ESPUNM están lejos de renunciar al derecho de contar con un edificio propio que albergue a 1800 familias morenenses. Sienten el impacto del gobierno municipal (otra vez). El segundo cartel de obra, de la misma obra, desplaza a la ESPUNM y busca consagrar el nuevo edificio para el burocrático y diezmado Consejo Escolar.

«Es una mezquindad lo que hace el Municipio, es ir contra la educación. Es ser parte de un gobierno del que se está quejando. Hablan de un gobierno que hace recortes, que no permite la educación y el Municipio de Moreno hace exactamente lo mismo pero no es de ahora, hace cuatro años que viene con esto», denuncia Laly quien agrega: «Esto es maldad y daño a la comunidad de Moreno

Natalia le pregunta a la Intendenta de Moreno «si está segura de lo que hace», luego de haber marchado días atrás (el 23 de abril) en defensa de las «universidades» y «ahora está pisoteando un sector de la Universidad».

«El daño que ocasiona el gobierno municipal no es a las papis y mamis de la ESPUNM, al Rector, el daño es a los chicos que van a la escuela. Me llama la atención que una persona que circuló por los barrios, que vio las necesidades, no se haga este planteo», pregunta Marcela a la Intendenta de Moreno:

Entrevistas completas en Desalambrar Tv: