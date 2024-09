Madres ESPUNM, carta a la Intendenta y noticia nacional

Como escribimos en Desalambrar, entre el Municipio de Moreno y la Universidad Nacional no existen puentes de diálogo (desde el año 2020), de modo tal que solicitar que transiten por allí es un insulto al buen sentido. El día del Maestro, 11 de Septiembre, América TV coloca móvil, Gonzalito sale a escena y transmite en vivo un conflicto institucional y político que demanda mentes abiertas para ser entendido. El reconocido periodista nacional diseña el abordaje, planifica el ingreso al Palacio municipal y encuentra un bloqueo humano. Están las madres de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad Nacional de Moreno que son protagonistas del evento periodístico. La causa las mantiene alertas, convocadas a exigir un gesto a la señora Intendenta Mariel Fernández.

Ellas son noticia porque la justicia federal debe expedirse sobre la famosísima cuestión de fondo: hasta HOY ni la Municipalidad de Moreno ni la Universidad Nacional de Moreno pueden atribuirse ser los dueños definitivos de la tierra. La carta que las madres ESPUNM no pudieron dejar por Mesa de Entradas del municipio (la llevarán nuevamente la próxima semana) solicita que «el gobierno local deje de construir en la tierra asignada a la ESPUNM el Consejo Escolar» ofreciendo a la Intendenta un argumento sólido: «Que espere el fallo judicial, que todas las partes cumplan con la ley en defensa de la educación pública y de calidad».

MORENO 11 DE SEPTIEMBRE DE 20224



Petitorio de paralización de obra en el terreno asignado a la Universidad Nacional de Moreno

A la señora intendenta de Moreno Mariel Fernández





Nos dirigimos a usted con respeto y profunda preocupación como familias de la Escuela Secundaria Politécnica de la Universidad nacional de moreno (ESPUNM), como comunidad sentimos la obligación de proteger el derecho a la educación de l@s niñ@s, principalmente el lugar donde asisten nuestros hij@s,ya q es de público conocimiento que la escuela debe estar en el predio asignado a la universidad y el cual está ocupado y llevando adelante una obra por parte del municipio, entendemos q la educación no debe ser un motivo de disputa, le pedimos tenga a bien poder dar freno a esta obra hasta q la justicia dictamine la titularidad ,lamentamos molestarla con este petitorio ya que ESTE PROBLEMA NO HUBIESE

EXISTIDO si las partes involucradas hubiesen estado en contacto para solucionarlo sin llegar a instancia judicial. Somos parte de este municipio y solamente queremos que siga creciendo en EDUCACIÓN ,y ¿porque negar una escuela de esta calidad? Acaso ¿usted no quiere eso para Moreno? Apelamos a su reflexión y comprensión para poder seguir con nuestra escuela en el lugar que le corresponde y dejando de habitar aulas modulares en un pequeño espacio que cede la universidad ,sin mas le aclaramos que seguiremos insistiendo hasta que alguien piense en l@s chic@s y no dejaremos de presionar a la universidad para que siga luchando por nuestro espacio. Con el respeto que usted merece esperamos una grata respuesta y tenga un mínimo de empatía hacia la comunidad ESPUNM que es parte del

territorio que usted comanda.



Familias ESPUNM