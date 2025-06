Magario con voto POSITIVO, reelección indefinida para cargos legislativos

La Cámara Alta provincial aprobó el proyecto presentado por el senador provincial Luis «Bicho» Vivona, que tenía el aval del bloque cristinista. Fueron 22 votos positivos, 22 negativos, 1 abstención, desempató la Vice gobernadora con el sufragio POSITIVO. Media sanción para las reelecciones indefinidas de legisladores, concejales y consejeros escolares.



La propuesta de Vivona modifica parcialmente la ley sancionada durante la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que sólo permitía dos mandatos para senadores y diputados provinciales. Esta iniciativa no incluye a los intendentes, como sí lo hace el proyecto de la senadora Ayelén Durán, que aún no tuvo tratamiento.



Ahora, las reelecciones indefinidas deben ser tratadas por la Cámara de Diputados bonaerenses para su sanción definitiva.