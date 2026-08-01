Mañana se convoca a un banderazo frente a la Quinta Presidencial de Olivos



La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que será tratado en el Congreso el próximo 6 de agosto y convocó a un banderazo para el sábado 1 de agosto, a las 17 horas, frente a la Quinta Presidencial de Olivos.



Bajo la consigna «Inmobiliaria Milei: Argentina en Venta», Saravia cuestionó la iniciativa al considerar que habilita la compra indiscriminada de tierras por parte de capitales extranjeros y advirtió sobre sus consecuencias para la soberanía nacional.



La referente de Libres del Sur sostuvo que resulta «inaceptable» avanzar con una legislación que facilite el acceso de inversores extranjeros a recursos estratégicos y zonas de frontera. En ese sentido, afirmó que «recursos naturales, fronteras… hay que volver a poner en valor el concepto de soberanía, en momentos como este».



Además, aseguró que el proyecto constituye «un paso más» en un proceso de profundización de la dependencia económica que, según su análisis, comenzó con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y se consolida con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.



Saravia llamó a movilizarse para rechazar la iniciativa y cuestionó el rumbo político y económico del Gobierno nacional.



Finalmente, la dirigente afirmó que el modelo impulsado por Javier Milei responde a intereses geopolíticos externos y sostuvo que «no es más que cumplir con la voluntad de Trump y los preceptos de la Doctrina Monroe. Nada nuevo bajo el sol».