Marcelo García llevó al ex concejal Pablo Lopardo a la justicia que ya fijó audiencia

POR EL SUPUESTO DELITO DE INJURIAS –



El ex Presidente del Honorable Concejo Deliberante Marcelo García denunció el año pasado a Pablo Lopardo, concejal del MST en el Frente de Izquierda, quien terminó su mandato en diciembre de 2025.



El hecho que motivó la presentación judicial fueron las declaraciones de Lopardo en el recinto del HCD en el que acusó de «abusador» a García, una fuerte y decidida manifestación política. Por aquellos días se preparaba el juicio oral contra García, denuncia que formuló Rocío Gavilán en el año 2018.



El 18 de julio de 2025 el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Mercedes «absolvió libremente y sin costas a Marcelo Javier García» de los delitos de abuso sexual simple cometido mediante el aprovechamiento de una relación de poder o autoridad con la víctima agravado por causar en la salud un grave daño.



Desde esa plataforma de inocencia, García avanzó más en la denuncia contra el edil de izquierda. Así, el Juzgado Correccional N° 1 a cargo del Dr. Mariano Jorge Fernando Almanza notificó a las partes de lo establecido por el Artículo 388 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

El supuesto delito cometido por Lopardo está tipificado en el artículo 110 del Código Penal: «…el delito de injurias en el Código Penal Argentino (arts. 110-117 bis) sanciona a quien intencionalmente deshonra o desacredita a una persona física, menoscabando su dignidad o fama».



Marcelo García, patrocinado legalmente por los doctores Fernando Ezequiel Sicilia y Francisco Saracino, está convencido que lo vertido por Lopardo en la sesión del Honorable Concejo Deliberante «afectó su honor y reputación».



El Juez que interviene en la causa citó a Lopardo y García para el próximo martes 26 de marzo a la audiencia de conciliación.



Desalambrar consultó al concejal mandato cumplido del MST acerca de la notificación y éste aclaró que, desde el patrocinio del Centro de Abogados por los Derechos Humanos que articula con el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, solicitó posponer la fecha.



La petición fue aceptada y la audiencia se celebrará el próximo 21 de abril.



Las fuentes judiciales consultadas sobre el proceso dan cuenta que los abogados del ex Presidente del HCD están convencidos que «la manifestación en el recinto del denunciado constituyen una conducta ilícita». Aquí está el punto central que será develado en la audiencia. Si el Juez entiende que «hubo delito», Lopardo podrá ratificar o rectificar sus dichos, entregando todos y cada uno de los argumentos, pero queda en Marcelo García, hombre que milita en La Libertad Avanza, aceptar la potencial retractación.



Los que leen causa y política dan por descontado que el ex Presidente del HCD buscará avanzar en el proceso y lograr que la justicia condene al legislador de izquierda que, tras cumplir con su mandato, regresó a su puesto en ANSES.