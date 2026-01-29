Marcha del MDF para pedir la emergencia ígnea y mostrar su fuerza



El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel Kicillof convocó a una marcha para exigir la declaración de la emergencia ígnea. Será mañana a las 18.30 y contará con la participación de otros sectores peronistas.



La movilización surgió luego de que 5 gobernadores provinciales presentaran un proyecto para que se declare la emergencia ígnea en el Congreso de la Nación de manera urgente. Lo cierto es que el periodo de sesiones extraordinarias empieza el lunes que viene, pero el temario ya está definido y no incluye esta iniciativa.



Este jueves, el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, confirmó que “en las próximas horas” van a resolver qué hacer con el proyecto impulsado por Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Claudio Vidal (Santa Cruz).



A la espera de definiciones, y en medio de las internas, el kicillofismo nucleado en el MDF va a ser una nueva demostración de fuerzas. En este contexto, la movilización de mañana tendrá dos funciones: presionar al gobierno de Javier Milei y demostrar capacidad frente a los propios.