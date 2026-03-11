Mariel abre su local partidario en Capital Federal para gobernar la Provincia

HACIA EL 2027 –



Todo está guardado en la memoria. La teología política local recita los pasajes enunciados por la líder que ofrece certeza a quienes ponen las manos en el fuego por ella y, sin dudar, avanzan con los ojos cerrados. La visión de La Capitana es luz en el camino, tan huérfano de grandes líderes.



Mariel Fernández, y su eficiente ingeniería de comunicación, basa la estrategia en posicionar la figura sin romper puentes, jugando a ser la síntesis con independencia de los resultados, porque la INSTALACIÓN y SER CONOCIDA fuera de su terruño, representa una siembra urgente para obtener alguna cosecha en 2027.



La experiencia de los últimos cierres partidarios le habrá dejado a la Alcaldesa el saber que la mayoría cuida su lugar en la mesa y para entrar allí no alcanza con esperar la bendición superior. Por eso, a poco de codificar la derrota provincial y nacional de octubre, decidió arrancar su campaña. El slogan (perdón por el vocablo analógico) aguardaba luz verde para ir a fondo en el mundo digital.



La NO interna del PJ bonaerense resultó una excelente pista para lanzar el SE VIENE MARIEL. La Costa Atlántica fue un banco de pruebas simbólico pero de gran utilidad para automatizar el mensaje que enamora a la militancia. Ahora, en marzo, el siguiente mojón es clave: Mariel debe estar donde atiende el Dios poder, en el kilómetro CERO, para luego aterrizar en La Plata, como lo marca la historia bonaerense.



El próximo lunes 16 de marzo a la 18 horas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente en Combate de Los Pozos 102, Melina Mariel Fernández abrirá su casa partidaria con el sello Reconquista, Peronismo que Vuelve a enamorar. Una altísima fuente del espacio político indicó que fueron cursadas las invitaciones sin distinción ni clase, un llamado amplio: La Cámpora, peronistas, Movimiento Derecho al Futuro, orgas sociales, sindicatos, entre otros. Podría haber un mensaje de la Presidenta del PJ nacional desde San José 1111.







Como lo expresó Fernández el año pasado en el Club Defensores, nada ni nadie detendrá el derrotero prometido: Moreno tendrá una candidata a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires en 2027 porque, sin explicitar nada en profundidad, Mariel representa otra forma de gobernar, un slogan que la diferencia del éxito conquistado por Axel Kicillof.