«Mariel alambra el Municipio, como lo hizo Mariano West, desde el MDF hay otra manera de gobernar»



Adriana Palacio acepta los desafíos por la fuerte creencia de que nada es imposible. Recuerda que en la efervescencia de la juventud, nadie militaba por el cargo, un puesto, el lugar, trazando desde allí la línea rota en el tiempo hasta desembarcar en la mercantilización profesional de la política.



Integrada al Movimiento Derecho al Futuro, habla del desenamoramiento que atraviesa al peronismo pero rescatando la simpleza y honestidad de Axel Kicillof, el hombre que puede abrazar de verdad a todos y todas, incluso recrear aquel movimiento político de Néstor Kirchner cuando lanzó la transversalidad, ampliando la construcción a sectores no peronistas.



«Solo con el peronismo no alcanza» asegura Palacio y agrega que la «apertura debe ser en serio, no de mentirita», en tono crítico al modelo de Mariel Fernández, comparándolo en ese eje con el de Mariano West.



En diálogo con Desalambrar también se refirió a «poner en marcha el Clío en Moreno«, acompañando todo el trabajo de Martín «El Vasco» Arrizabalaga, llevando la propuesta de un Moreno mejor, que incluya a todos.



La ex Directora de la UPA 13 en Cuartel V, concejala mandato cumplido, mujer histórica del peronismo, no dudó en responder:



¿Kicillof o Cristina?



Axel, por supuesto.



¿Axel con Cristina?



No.



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