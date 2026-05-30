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domingo, 31 de mayo de 2026

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Mariel comprará 30 patrullas y un camión

sábado, 30 de mayo de 2026 2 min de lectura

CON FINANCIAMIENTO PROVINCIAL –


Mariel Fernández firmó un contrato de leasing para la compra de maquinarias, vehículos y equipamiento.


Fue un encuentro encabezado por Axel Kicillof y jefes comunales bonaerenses para acceder a financiamiento destinado a bienes de capital.


A través de la “Línea Municipios 2026” de Provincia Leasing, los distritos acceden a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos. 


En esta ocasión firmaron los intendentes de General Madariaga, Esteban Santoro; de Moreno, Mariel Fernández; de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin; de José C. Paz, Lorena Espina (interina); de Rauch, Maximiliano Suescun; de Carlos Casares, Daniel Stadnik; y de General San Martín, Fernando Moreira.


El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de la Casa de Gobierno bonaerense junto a intendentes e intendentas de distintos municipios que suscribieron convenios a través de la línea “Municipios 2026”, una herramienta financiera orientada a la compra de maquinarias, vehículos y equipamiento para seguridad, servicios urbanos y obra pública. Los contratos firmados en esta etapa superan los 4 mil millones de pesos.


En ese marco, Mariel Fernández expresó: “Nos alegra contar con esta herramienta financiera que nos va a permitir comprar 30 nuevas patrullas para fortalecer la Guardia Urbana Municipal y un camión para la Secretaría de Desarrollo Comunitario. Celebramos que el Gobierno provincial sostenga este acompañamiento en este momento difícil del país y que la banca de la Provincia esté al servicio del pueblo”.


Durante la jornada, las autoridades provinciales remarcaron el rol de la banca pública para garantizar herramientas de financiamiento a los gobiernos locales frente al contexto de retracción económica y recorte de recursos nacionales

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