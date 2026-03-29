«Mariel da un aumento que alcanza para comprar 2 kilos de carne picada»



Raúl «El Mosca» Soria conoce el funcionamiento gremial, por haber sido conducción y llevar debate entre afiliados /as de ATE sobre qué hacer ante los ajustes. A Mariel Fernández le llevó solo dos años acomodar el «carro» y avanzar sin mayores resistencias contra el poder adquisitivo de la familia municipal. La mesa paritaria es un decorado porque las recomposiciones, que siempre van atrás de la inflación, gozan del decreto para cerrar cualquier atisbo de discusión.



En el primer bimestre del año 2026 la inflación del INDEC fue del 5,9 por ciento. La imposición de Economía, con Mariela Bien como estandarte, ofertó 4,5 a pagar en los haberes de marzo. El modelo local de exportación detonó cualquier puente con los /as municipales desde diciembre de 2019.



«ATE hoy esuna unidad básica, mientras los salarios son de hambre y la violencia laboral no cesa. Para que se entienda, el 4,5 por ciento de aumento alcanza para comprar 2 kilos de carne picada», denuncia Soria, el dirigente que se opone al modelo patronal de Mariel y a la grosera obsecuencia del gremio ATE conducido por Walter Cravero.



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