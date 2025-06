Mariel Fernández en la gran mesa de negociación de Unión por la Patria

Axel Kicillof llamó a los dos sectores que mostraron acuerdos antes del gran encuentro dominguero. A su lado el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; un hombre que siempre da noticias, y los territoriales Fernando Espinoza (La Matanza), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), y Alberto Descalzo de Ituzaingó.



Aceptó la invitación el Presidente del PJ bonaerense, Máximo Kichner, acompañado por las espadas que gobiernan territorios: Mayra Mendoza, Alcaldesa de Quilmes; Mariel Fernández La Capitana de Moreno y Federico Otermín, Jefe comunal de Lomas de Zamora. La estructura camporista – peronista.

La tercer pata de la mesa, el líder del FR, Sergio Massa, y su team, Alexis Guerrera (Presidente de la Cámara de Diputados bonaerense), Sebastián Galmarini; y el intendente de San Fernando, Juan Andreotti.



Todo lo que se filtró – sería de común acuerdo – remite a exhibir los primeros trazos de consenso para definir las alianzas entre partidos (el plazo vence el 9 de julio, Día de la Independencia). El punto crucial está en los porcentajes que cada espacio cree merecer. Las listas en común depende de esa gran variable a la que nadie le pretende bajar el precio.



La elección de septiembre, la provincial, resulta una primer contienda. Es lógico que quienes se sientan en la mesa «coincidan en cerrar todo el paquete ahora» y así evitar errores no forzados. El acuerdo contiene la elección legislativa provincial, y la nacional de octubre que define la composición del Congreso Nacional.



Mirando las /os representates de cada línea puede vislumbrarse que «el peso decisorio de los /as Intendentes /as será muy importante para confeccionar las listas locales que buscarán frenar el avance violeta en los Concejos Deliberantes».



Toda una tarea de apertura, generosidad y amplitud que no será simple, cada Intendente /a defenderá modelo e identidad. Solo en el caso de Moreno, como ejemplo, ¿qué ofrecería Mariel a un hombre de Kicillof que es clave para el gobernador, hablamos de Walter Correa? ¿Deberá sentarse La Capitana de Moreno con Damián Contreras que es el hombre de Massa en el distrito?



La característica del desdoblamiento abre la puerta a imaginar que los /as elegidas no serían los candidatos /as de la super estructura que «selecciona a distancia».



La unidad para no perder parecería tener más dinámica que «la unidad hasta que duela». Algo se abrió, nada está cerrado.