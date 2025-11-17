Mariel Fernández inauguró la Plaza Santi en el barrio Franciscanos de Paso del Rey

TEXTO GACETILLA OFICIAL –
El Municipio avanza en la recuperación de espacios públicos junto a la comunidad, con nuevas áreas recreativas, luminarias LED y entornos más seguros
La intendenta Mariel Fernández, acompañada por vecinas y vecinos, inauguró la nueva Plaza Santi en el barrio Franciscanos, en la localidad de Paso del Rey. El espacio lleva ese nombre en homenaje a Santi, un niño muy querido por toda la comunidad, cuya memoria quedó plasmada en este proyecto colectivo.
La plaza, que anteriormente era un terreno baldío, fue transformada a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y las familias del barrio. Las obras incluyeron la instalación de juegos infantiles, la construcción de veredas, la colocación de mobiliario urbano, la incorporación de iluminación LED y la creación de un sector parquizado, pensado para que niñas, niños y personas de todas las edades disfruten de un entorno cuidado y seguro.
Este nuevo espacio público se suma al plan de recuperación y puesta en valor que el Municipio desarrolla para fortalecer la recreación, la integración comunitaria y el acceso a lugares de encuentro en cada barrio.
En la jornada, también estuvo presente en la inauguración la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez.
Con esta inauguración, el Gobierno local reafirma su compromiso con la creación de espacios para el desarrollo integral de las infancias y la construcción de la ciudadanía.
MÁS HISTORIAS
«Todos los intendentes están iguales, contando las moneditas para ver qué se puede hacer»
«Cobramos sueldos de miseria pero si no fuera por los enfermeros la salud de Moreno sería un caos»
«El modelo de Mariel no es aplicable en la Provincia de Buenos Aires»