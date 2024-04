Mariel Fernández prepara su marcha en defensa de las universidades del Conurbano

La cita de mañana es ineludible. Una multitud marchará bajo la bandera única: defender la educación universitaria, gratuita, pública y de calidad. Los preparativos de la acción oficial del Municipio de Moreno contra las políticas de «ahogamiento de Milei», tejen un armado. El Frente de Estudiantes en Defensa de la Universidad Nacional de Moreno (FEDUM), recientemente creado y en formación, adquiere protagonismo en sintonía fina con el gobierno local. El viernes participó de la «asamblea abierta con concejales /as»; esta tarde convocó a la vigilia e intervenciones musicales con la notable presencia de Peteco Carabajal, pero antes de esa actividad los /as estudiantes mantuvieron un encuentro con la Intendenta Mariel Fernández y la diputada provincial (Movimiento Evita) Noelia Saavedra.

Los posteos que deja la jefa comunal en su cuenta oficial de Instagram y X son muy claros: «Para los procesos que estamos viviendo, que las y los estudiantes se movilicen da esperanza».

Otro eje es para evaluar forma y contenido político refiere a las universidades, todas y en especial las de proximidad: «Hay un claro objetivo del Gobierno Nacional de cerrar las Universidades del Conurbano para que las hijas y los hijos de trabajadores no estudien ni se formen, por eso mañana seremos miles en la calle defendiendo las Universidades y la educación pública».

La columna que encabezará mañana la Intendenta de Moreno contará con la fuerza de estudiantes (FEDUM), y todos /as los /as trabajadores /as municipales que deseen participar y adherirse a la marcha. Circular interna para leer: «En virtud de la convocatoria del día 23 de abril a la Marcha Nacional Universitaria, quienes deseen adherirse, podrán retirarse de su lugar de trabajo a partir de las 11.30. (FICHAR LA SALIDA). Solo quienes movilicen efectivamente junto con el colectivo de trabajadores municipales. En el parte diario deberán informar con el motivo 73 – RETIRO ANTICIPADO (Aclarar en observaciones MARCHA NACIONAL UNIVERSITARIA). A quienes movilicen los esperamos a las 12 hs , en la plaza Mariano Moreno para organizarnos junto a los estudiantes universitarios locales en un TRENAZO con la participación de nuestra Intendenta, para acompañar el reclamo en defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Recuerden que todos los efectores deberían garantizar apertura hasta el horario de cierre de su dependencia correspondiente.