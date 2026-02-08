Mariel Fernández puso su firma en la unidad del PJ bonaerense



Fueron dos semanas de sólida instalación. Su nombre y foto acompañaron notas editoriales acerca de las tensiones en el peronismo. Los folletos de Mariel que circularon en la Costa Atlántica rezan en el pie de página el verdadero anuncio: otra forma de gobernar (la Provincia de Buenos Aires).



En la sede del PJ morenense hubo fotos de las y los militantes que consiguieron avales para disputar la interna peronista. Por supuesto que el «acuerdo entre Kicillof y Máximo – Cristina» desarmó la lucha y armó un escenario de super estructura con anclaje territorial. Kicillof – Magario resulta una fórmula del MDF, con la dirigenta de La Matanza y Vicegobernadora más empoderada. Hubo acuerdos en varios distritos de peso e incidencia, resta conocer si donde gobierna Mariel Fernández se consagra el «consenso» o hay disputa en las urnas porque el MDF que conduce Walter Correa ya presentó lista.



En este mientras tanto, la mujer que gobierna y hace historia en Moreno, compartió fotografía y texto, mensaje a Kicillof y, por supuesto, a Máximo Kirchner:



«Firmé con mucho orgullo mi integración al Consejo Provincial del Partido Justicialista de la Provincia de Bs As, me acompaña como consejera suplente la Diputada Provincial, Noelia Saavedra. Esta lista de unidad del PJ BONAERENSE presidida por nuestro Gobernador, Axel Kicillof, habla de la voluntad y del diálogo necesario que esta etapa requiere. Agradezco también la generosidad del Diputado Máximo Kirchner para que todo este esfuerzo sea posible. Frente a la pérdida de derechos a causa del Gobierno Nacional, este gesto nos fortalece».