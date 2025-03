«Mariel imita a Cristina, veremos si por su gestión termina como ella»

ECOS DE LA APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2025 –



«Relato kirchnerista, como siempre lo hace el gobierno de Mariel, no se hace cargo de los problemas y además se contradice, asegura que invierte todo el Fondo Educativo en las escuelas y habla del Polideportivo de Cuartel V que se financió con el mismo fondo», describe y denuncia el concejal Daniel Chávez de la Libertad Avanza, quien no se sorprende del «show de la Intendenta, porque fue como un lanzamiento de la campaña electoral» y agregó: «Esperaba un discurso de la Alcaldesa pero no le habló a todo el pueblo de Moreno sino a su militancia. Lo que vi y me llamó la atención es que la Intendenta quiere imitar a Cristina, lo que vi fue el relato de Cristina, copia la forma de dirigirse, de hablar. Veremos si por su gestión termina como Cristina».

Entrevista completa en Desalambrar Tv: