«Mariel no usa el Fondo Educativo en las escuelas»

Si la oposición pide informes el gobierno garantiza que no hay respuestas. Es una rareza encontrar en el Orden del Día, de alguna sesión ordinaria, la solicitud que expresa inquietud acerca de un tema público. Por eso la Rendición de Cuentas se vuelva más corta en tiempo de evaluación, y por el momento el Departamento Ejecutivo debe cumplir con la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades).



Gisele Agostinelli fue a buscar los documentos que respaldan su rechazo al modelo de Mariel Fernández, expedientes que solidifiquen la «caracterización» de lo que llama «relato». Desde hace tres años el oficialismo repite sin sonrojarse que el «cien por ciento del Fondo Educativo se aplica en las escuelas». Es falso que todo vaya a las escuelas, hasta puede afirmarse que gran parte de ese recurso tiene otro destino relacionado a la cultura, la recreación, el o los deportes, oficinas administrativas relacionadas con la educación; un instituto de formación que depende del Movimiento Evita o una institución de gestión social.



No es opinión, todo sale de los expedientes del gobierno que el año pasado pagó 2.400 millones de pesos del Fondo Educativo en obras que no hacen escuela pública, pero reconoció el COMPROMISO por más de 5.500 millones, lo que significa que específicamente a escuelas estatales pueden haberse destinado solo 715 millones de pesos (NdR: el total Fondo Educativo el año pasado fue de $ 6.226.524.281)



El otro gran eje del modelo es la tercerización de obras públicas que antes eran realizadas por trabajadores /as municipales, en otros casos sector privado. Son las llamadas cooperativas quienes toman fuerza y lugar en las políticas de Estado.



Gestionar, mano de obra para levantar la basura, recolectó el año pasado unos 16 mil millones de pesos.



En el podio aparece Yunque, concebida en el año 2022, y que obtuvo trabajos por 3.300 millones de pesos en 2024.



La estructura total significó la contratación de 35 cooperativas por un monto total de 25 mil millones de pesos.

Del modelo que se autoregula y bloquea controles, del Fondo Educativo y su uso; de las cooperativas amigas o cercanas al gobierno de La Capitana de Moreno, la legisladora Gisele Agostinelli no duda en ratificar que «todo es un relato», que las cooperativas no «son eso» y que la matriz no admite controles, la falta de transparencia no es un problema político: