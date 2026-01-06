Mariel puede ganar casi 14 millones de pesos mensuales, mucho más que Kicillof y Milei



Corrían los frenéticos años tras la caída de Fernando de la Rúa y el fin de la convertibilidad.

El Concejo Deliberante de Moreno supo debatir la inaplicabilidad de los Gastos de Representación del Jefe comunal, herramienta prevista en el artículo 125 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.







La razonabilidad económica y ética, fueron causas fundantes para sacar ese beneficio. Dos décadas después y en un contexto social durísimo, con sueldos públicos y privados de pobreza e indigencia, Mariel Fernández reincorpora el instrumento, es decir, se aprueba un salario más al que ya ostenta. Porque su palabra es inviolable o la omnipotencia impide sugerencias, nadie reparó en el valor simbólico y político que representa validar un ingreso bruto básico de casi 14 millones de pesos mensuales.



La función y responsabilidades de la Intendenta de Moreno están valoradas en casi 10 mil dólares mensuales, casi dos veces más que el sueldo bruto del gobernador de la Provincia de Buenos Aires que en diciembre tuvo un estimado de $5.831.653.



Mariel Fernández puede ganar 3,4 veces más que el sueldo del Presidente de la Nación Javier Milei, fijado en 4.066.018 pesos.



Esta realidad quedó aprobada al momento de levantar las manos y aprobar el Presupuesto General de Gastos 2026 el pasado 11 de diciembre:







Los /as legisladores oficialistas debieron saber, sostener y defender la autorización pedida por la mujer que cambió la historia y que se apresta a caminar la Provincia para llegar a la gobernación en 2027, la CONDUCTORA que aprobó una partido por Gastos de Representación que llegarán a $ 6.986.403 (aplicando la recomposición del 5 por ciento prevista en este mes):



Ese básico de la Intendenta son 16 sueldos mínimos (trabajador menor categoría, planta permanente, 40 horas semanales). Compartimos la grilla salarial, Planta Jerárquica, vigente al mes de diciembre:







El básico más los Gastos de Representación puedeser leídos así, desde otra perspectiva: Mariel embolsa 33 veces más que el básico del trabajador /a municipal de menor categoría con un carga de 40 horas semanales. Representa casi 9 salarios básicos más que lo que perciben los /as funcionarios /as jerárquicos /as o seis veces más que la dieta de concejales.







Esos $13.927.807 que percibirá la Alcaldesa por el mes de enero significan unas 40 jubilaciones mínimas (en enero los adultos mayores perciben $349.299) o 56 pensiones no contributivas.







Para que la certeza no deje margen a la eficiente política de «fingir demencia», el año pasado la «Ley de Leyes» no tuvo Gastos de Representación:









La Intendenta imprime su modelo que representa la nueva política, puede utilizar los 6.986.403 pesos de Gastos de Representación en la odisea de campaña bonaerense (NdR: por supuesto que la instalación de su figura supera esta cifra tan exigua para ese fin).



Mariel gana mucho más dinero que Kicillof y que Milei. Si sumamos los ingresos brutos del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, $5.831.653. y del Presidente de la Nación, 4.066.018 pesos, el total queda abajo y lejos de los 14 millones de remuneración de la mujer que rompe moldes, hace historia y lucha por lo que ama.



Los Reyes Magos existen.



