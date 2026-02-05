«Mariel puede ser lo nuevo del PJ»

Desde hace años Alberto «Chico» Fraiz sostiene que «el peronismo atraviesa el peor momento de su historia», pensamiento que lo hizo público cuando pocos hablaban del plan maestro Alberto Fernández.



A días de saber si, después de 30 años, habrá interna en el PJ bonaerense (incluye elecciones en los distritos), el gran líder de la Agrupación Hugo del Carril afirma con mas fuerza: «No tenemos dirigentes que realmente representen a la sociedad, a nuestra sociedad, a los peronistas».



No obstante, Fraiz pone en relieve la aparición de Mariel Fernández que, sin solicitar autorización a la super estructura, rompió el juego de partes (Kicillof – CFK / Máximo) anunciando que «si no hay unidad» juega la interna. Una forma osada de informar que «ella es la síntesis posible«.



Como conductor natural de la Hugo del Carril, conocedor de la marcha, la doctrina, el sentimiento y el pragmatismo, Chico Fraiz dice que «el tiempo de Cristina ya pasó», que a «Máximo no le da«, en relación a Kicillof «debería estar más enfocado en su batalla para ser Presidente de la Nación que en cuestiones partidarias» y, finalmente, «puede ser lo nuevo del PJ».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



