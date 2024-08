El viaje de la Intendenta de Moreno, acompañando a CFK a México, pone en relieve un mensaje político – electoral. Cristina es el cuadro que aglutina, su palabra tiene peso y nadie está hoy en condiciones de discutirle liderazgo.

Mariel Fernández arranca su segundo mandato y no hay una reelección. Intenta hacer equilibrio entre la disputa visible entre La Cámpora y el kicillofismo, jamás olvidando que es una figura de «los movimientos sociales».

Andrés Destéfano, concejal del Frente Renovador, escucha la pregunta convertida en clásico:

¿Puede Mariel ser una figura provincial y nacional?

Mariel tiene la oportunidad de volar más allá de Moreno…

¿Gobernadora?

O vicegobernadora o las aspiraciones que ella tenga, no lo sé porque es algo que lo decidirá ella. Creo que es una persona que ha demostrado políticamente estar preparada para cumplir un cargo nacional o provincial. Ella definirá por lo que está trabajando, no tengo idea solo respondo ante la pregunta que me hiciste.

Se cumplieron tres meses del inicio de una obra estratégica para Mariel Fernández, hablo del edificio del Consejo Escolar sobre la tierra que la Universidad denuncia como usurpada, donde pensó la ESPUNM e Instituto Tecnológico y la justicia aún no falló sobre la cuestión, es decir, quien es el titular del dominio. Quiero conocer tu opinión

Con respecto a las tierras que entre comillas pueden llegar a ser de la Universidad Nacional de Moreno o no, sobre eso no me voy a meter porque es algo judicial…

Ocurre que la justicia no resolvió pero el gobierno local avanza con la obra

Siempre defendí y acompañé la educación pública. Un establecimiento educativo (escuela) es más importante que un Consejo Escolar, si ya lo tenés. Esa es una idea personal, y también te digo que es una lástima que entre las dos partes no puedan llegar a un acuerdo mutuo y resolver esto…

Considerás que las dos partes son responsables, Municipalidad y Universidad

Si claro, las dos partes son responsables sin echar culpa a ninguno de los dos. Si tengo un problema con alguien, lo llamo para sentarnos en una mesa e intentar resolver

Que pasa si no acude a tu llamado o propuesta

Tenés un problema judicial, que es lo que está pasando…

Recuerdo que en el gobierno de Alberto Fernández se convoca a una reunión, está el Ejecutivo nacional, va el Director General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires, el Rector de la UNM pero no concurre Mariel Fernández, sin olvidar que esto arrancó en el año 2020, es decir en el inicio de la gestión municipal se define confrontar con la Universidad

Sigo pensando que las partes deben sentarse a charlar para resolver. Te repito que a título personal si vos me preguntás, elijo una escuela antes que un Consejo Escolar, pero es una opinión personal.