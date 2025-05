Mariel vinculó los homicidios ocurridos en Moreno con la violencia política de Milei

Mariel Fernández opta por hablar con medios nacionales, elige legítimamente a quien brindar un reportaje.



Esas declaraciones que son públicas, por ser La Capitana una figura pública, adquieren dimensión local, territorial, con la posibilidad de medir si las declaraciones de la Alcaldesa se ajustan no solo a los hechos sino a su práctica en el poder.



Si la seguridad es una política de Mariel, la inseguridad es causada por Milei, según palabrar de la Jefa comunal



En la entrevista en vivo que brinda a Infobae, realizada por dos hombres y dos mujeres – en el día de ayer- Mariel Fernández comparte datos estadísticos y abre una polémica para quienes entienden sesgadamente lo que significa violencia: «En Moreno creció la tasa de de homicidio en febrero, pero te digo, la mayoría de los casos, o sea, el 80% de los casos fueron de personas que se conocen y se pelearon y se mataron, hombres. Creo que también ahí hay una violencia habilitada por el gobierno nacional, como de justicia por mano propia o una una violencia explícita que hace que nuestra sociedad esté más violenta, hay más problemas de salud mental.



La Intendenta manifestó que, a pesar de la crisis, su gobierno municipal se hace cargo de la seguridad, de la educación, que son competencia directa de la Provincia de Buenos Aires. «Nos hacemos cargo de todo y lo vamos a dar todo en un contexto económico dificilísimo», prometió Mariel Fernández.



En el ida y vuelta con Ramón Indart, sobre el eje seguridad, La Capitana de Moreno mostró su molestia:



Por qué decís provocado por el gobierno nacional, le planteó el periodista en referencia a los homicidios ocurridos en Moreno.



MARIEL: ¿No te parece que tenemos un Presidente que es muy violento?



INDART: ¿Vos creés que esos asesinatos son por el discurso del presidente?



MARIEL: Cuando vos habilitás, o sea, cuando vos tenés una responsabilidad institucional tan grande y sos tan violento, ¿entendés? O si la Ministra (Bullrich) le parece bien que todo el mundo ande armado y está bien, o sea, ahí hay una violencia habilitada. No te no te voy a decir que que está relacionado directamente, pero o sea, hay una una sociedad que está mucho más violenta y eso está avalado institucionalmente. En el 2023 no pasaba.