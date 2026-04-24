Mariel: «Vivimos con preocupación el ingreso de fuerzas militares en nuestro municipio»

La Intendenta de Moreno encabezó una reunión con las fuerzas democráticas que siguen su conducción. Una causa nacional en pleno reordenamiento global muestra al distrito de Moreno, en el corazón del Conurbano, como uno de los tres ejes en los que Argentina y Estados Unidos realizan ejercicios militares.



La Capitana de Moreno escribe en sus redes: «Milei autorizó por decreto, sin orden del Congreso, ejercicios de tropas norteamericanas que incluyen actividades en la VII Brigada Aérea de Moreno, una pista estratégica en el país. Es un procedimiento contrario a la constitución, que la única capacidad nacional que fortalece es la del gobierno de Estados Unidos».



Como la UCIM (ex combatientes de Malvinas) hizo público el repudio, la máxima autoridad política del distrito llamó a concejales /as, diputadas, representantes gremiales y derechos humanos. En la reunión se dispuso acompañar «a la Unión de Combatientes de las Islas Malvinas de Moreno, quienes realizarán una presentación judicial para plantear la ilegitimidad del decreto».











Otro punto es el despliegue de actividades «en repudio a las políticas de sumisión de Milei y en defensa de nuestra soberanía nacional».







En forma categórica, Mariel expresó: «Vivimos con preocupación el ingreso de fuerzas militares estadounidenses en la Argentina, y particularmente en territorio de nuestro municipio».