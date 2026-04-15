Mariel y Damián, el derecho a viajar



La Intendenta de Moreno y el Subsecretario de Transporte Terrestre de la provincia de Buenos Aires, entregaron más de 700 Pases Libres Multimodales (PLM), credenciales que permiten el acceso libre y gratuito al transporte público en toda la provincia de Buenos Aires a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante.



El líder del FR Moreno y funcionario provincial posteó en sus redes: «En #Moreno, el Subsecretario @damicontrerasok, la intendenta @marielfernandez y la directora @sibilabottiok encabezaron una nueva jornada de PLM Móvil. Cada credencial representa autonomía y un alivio gigante al bolsillo para personas con discapacidad y trasplantadas. Seguimos recorriendo la Provincia acercando este beneficio, porque queremos que ejerzas tu #DerechoAViajar con la mayor comodidad posible.







En su discurso Mariel Fernández expresó: «Sé que es un alivio grande recibir este pase más allá de los operativos que se están haciendo, porque todo termina siendo caro, ¿no? viajar, pagar dos boletos, todo se hace muy cuesta arriba, pero vamos a tener que contenernos entre todos, apoyarnos, recurran al Municipio. Es muy difícil en este momento dar respuesta a todo porque cada vez hay más reclamos y menos recursos, pero nos tenemos a nosotros y eso es importante”.







Participaron de la actividad la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Lis Díaz; la directora de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas de la provincia de Buenos Aires, Sibila Bott y el señor presidente del Concejo Deliberante, Emmanuel Fernández.