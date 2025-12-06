Mario tenía 72 años y murió luego de sufrir el robo de su bicicleta

Tras pasar varios días internado producto de una brutal golpiza Mario Rueda falleció en la jornada de hoy. El jubilado había quedado internado en condiciones delicadas después de sufrir la irrupción violenta de un joven que le robó su bicicleta en la localidad de Cuartel V. Al llegar a la puerta de su vivienda, ubicada sobre la calle Yersin al 10.400, fue interceptado por Miguel Ángel Ozorio, de 18 años, quien lo abordó de manera violenta y le exigió la entrega del rodado.



El jubilado intentó resistirse y se desplazó hacia el centro de la calle de tierra, donde recibió una patada y, posteriormente, un golpe en la cabeza con un arma tipo tumbera. Finalmente, el agresor se llevó el botín.



El caso quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Moreno, dispuso la realización de la autopsia correspondiente, mientras la familia espera el avance de los trámites judiciales. Asimismo, Ozorio fue detenido tras cometer tres hechos delictivos en el mismo día y con pocas horas de diferencia.