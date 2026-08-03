Más de 30 mil niñas, niños y familias participaron de las actividades gratuitas en las vacaciones de invierno

GACETILLA OFICIAL –



El Municipio llevó adelante, durante las vacaciones de invierno, una amplia agenda de actividades culturales, deportivas y recreativas destinadas a las infancias, adolescencias y familias. Las propuestas convocaron a más de 30 mil personas en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, el Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona” (DAM), la Reserva Natural Los Robles, el Distrito Ecológico Roggero (DER), el Museo Molina Campos y los museos municipales, las Casas de las Culturas, plazas y espacios públicos de distintos barrios.



El Polideportivo Municipal “Diego Armando Maradona” de Cuartel V fue una de las sedes con mayor convocatoria. Con cinco funciones diarias, más de 20 mil chicas y chicos participaron de jornadas con actividades deportivas, juegos y espacios de encuentro para las familias.



La Reserva Natural Municipal Los Robles y el Distrito Ecológico Roggero (DER) también formaron parte de la agenda de vacaciones con propuestas para las infancias. El Planetario Móvil en Los Robles y la Kermesse de Zamba en el DER convocaron a más de 2 mil niñas y niños durante los fines de semana del receso.



El Teatro Municipal Leopoldo Marechal recibió a más de 5 mil chicas y chicos durante las dos semanas de vacaciones con funciones de teatro, títeres, espectáculos de magia, música e historias para toda la familia. Además, el espacio presentó funciones de Cine Distendido con adecuaciones sensoriales destinadas a personas con Trastorno del Espectro Autista.



En tanto el Museo Molina Campos, abrió de jueves a domingos durante las dos semanas de receso escolar y recibió a 260 visitantes que disfrutaron de espectáculos de títeres, shows musicales y se realizó una sala interactiva donde los dibujos cobraron vida dentro de los paisajes de Florencio Molina Campos.



Los museos municipales y las Casas de las Culturas formaron parte de la programación con propuestas artísticas y recreativas. Más de mil personas visitaron los espacios museísticos y más de 1.200 vecinas y vecinos participaron de las actividades realizadas en Moreno centro y Catonas.



Las plazas del distrito también fueron espacios de encuentro durante el receso, donde más de 3.500 niñas y niños disfrutaron de juegos, deportes, lectura y propuestas recreativas.



Asimismo, el Municipio garantizó la continuidad del Servicio Alimentario Escolar (SAE) durante las vacaciones en 77 escuelas de Moreno, con alcance para más de 8.500 estudiantes.



De esta manera, el Gobierno local conducido por la intendenta Mariel Fernández, fortalece políticas públicas que promueven el acceso a la cultura, el deporte y la recreación, y acompañan a las familias morenenses.