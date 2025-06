Mayra Mendoza acusó de “cagones y mafiosos” a quienes quieren a Cristina Kirchner presa

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, rechazó hoy las acusaciones de José Luis Espert contra Cristina Kirchner, a quien el diputado nacional calificó como “chorra y delincuente”, y señaló que quienes quieren a la ex presidenta presa son “cagones y mafiosos”.



“El impresentable que viaja en aviones narcos y debería dar explicaciones ante la justicia sos vos @jlespert (por José Luis Espert)” señaló la jefa comunal e integrante de la agrupación kirchnerista “La Cámpora”.



Espert había manifestado en la red social X que la ex Presidenta “es chorra, delincuente» y dijo que «tiene que estar presa y desaparecer de la vida política argentina”, aludiendo al fallo que tiene pendiente de ser ratificado por la Corte Suprema en la «Causa Vialidad», en la que la ex mandataria tiene una condena a seis años de cárcel que la inhabilitaría además para ser candidata a cargos electivos o públicos.



Mendoza respondió al posteo de Espert contra la ex mandataria con otra publicación en la misma red social, en la que dirigiéndose al legislador de La Libertad Avanza sostuvo: “Una vez más tus palabras te exponen como el gorila que sos”.



Para la intendenta quilmeña “la vigencia de una líder no la define el partido judicial, como no lograron con proscripciones apagar a (Juan Domingo) Perón en el corazón de los argentinos, tampoco lo podrán hacer ahora. Cambian los métodos, pero demuestran que no aprenden nada”, subrayó.



“Sería bueno que traten de ganarle en las urnas (dijo en alusión a la ex presidenta) siendo mejores con el pueblo de lo que ella fue, pero claro, ustedes defienden otros intereses. En definitiva, lo que venimos diciendo: cagones y mafiosos”.



Finalmente le expresó a Espert que Cristina Kirchner “no va a desaparecer y a vos no te va a querer nunca nadie. Existís a base de odio y del comportamiento de casta que te llevó de Larreta a Milei”.



FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS