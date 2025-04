«Me preocupa esta lógica de la autonomía de las provincias, porque parece que cada uno decide y yo creo en un país federal»

Mariel Fernández fue la invitada en el programa de Guillermo Moreno, radio Del Plata. Habló de su historia, la militancia en el territorio, el vínculo con la Iglesia y, como siempre refuerza La Capitana, el protagonismo de las mujeres. En la nota, muy relajada por cierto, se intercambian y comparten opiniones.







Mariel cuenta, por primera vez, que el viaje a Roma para visitar al papa Francisco fue obra del Padre Leo Silio, y que viajó con «el grupo de compañeros del barrio nuestro, que ahora son funcionarios y que tienen responsabilidad en la gestión».





En el final, Guillermo Moreno instala con mucha precaución lo que sucede hoy, lo cotidiano y el proceso. Responde Mariel: «En mi lugar como Intendenta y expresando un poco desde donde vengo, teniendo en cuenta que yo hace cinco años que soy Intendenta, y hoy me reúno con gente que antes miraba por televisión. Trato de aportar mi mirada en una historia de la que no fui parte; la historia de Cristina con Axel la miraba por televisión o como mucho participaba de un acto. Lo que sí creo es que siempre hay que tener perspectiva histórica. Hemos tenido grandes líderes, pocos también, porque es muy difícil alguien que sepa expresar el sentir popular y que defienda los intereses del pueblo, y para mi esos fueron el General Perón, Evita, Néstor y Cristina. La tenemos a Cristina, todavía, y creo que hay que cuidarla que no quiere decir no discutir. Nuestros dirigentes son muy militantes y pelean, Cristina es muy militante y tiene ganas de pelear. Eso lo valoro, hay que cuidarla porque no se tira a nadie por la ventana».



La Capitana de Moreno remarca que «hay un divorcio entre la dirigencia y las bases, se pierde de vista lo que pasa abajo, entrás en una vorágine, una serie de reuniones, de despacho, perdés un poco ese oído de escucha de lo que le está pasando a las personas en lo cotidiano» declara MF y amplía el concepto: «Soy bastante francisquista, el cuidado de la casa común es una frase muy sencilla y hay que tenerla presente. Ninguna discusión puede ser más importante que el cuidado de la casa común. Hay mucho de enojo, no sé si se va a resolver porque hay cuestiones ideológicas, pero estamos ahí, tratando de acompañar y que eso se pueda resolver porque como peronista quiero que ganemos porque el peor de nuestros gobiernos es mejor que éste (se refiere al de Milei)», afirma Mariel Fernández.



La Intendenta de Moreno, que además es Cuarta Vicepresidenta del PJ nacional, termina con una crítica directa a Kicillof: «A mí lo que me preocupa es esta lógica de la autonomía de las provincias, porque parece que cada provincia decide y yo creo en un país federal y las elecciones las ganamos si nos pensamos como un país federal. Esas cosas me preocupan, que se empiece a especular con una elección, que a los intendentes les conviene el desdoblamiento, cuando a mí lo que me conviene es tener un Presidente o Presidenta nacional y popular».