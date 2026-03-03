Desalambrar

“Me preocupa que Kicillof no hablara de la proscripción del peronismo con la detención de Cristina”

martes, 3 de marzo de 2026 2 min de lectura


La diputada bonaerense y referente de La Cámpora Mayra Mendoza sostuvo hoy que “le preocupa” que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias el gobernador Axel Kicillof “no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina Kirchner».


“Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina«, expresó.


Kicillof en la apertura de sesiones habló de «persecución judicial y condenas injustas”, solo le faltó decir Cristina Kirchner.


“Coincidimos en que no hay solución provincial para la crisis nacional y, de hecho, lo sostenemos en nuestras acciones. Como nos enseñó Néstor Kirchner, no hay proyectos locales sin proyecto nacional. De ahí nuestra oposición al desdoblamiento electoral de 2025″, señaló la legisladora kirchnerista, metiendo el dedo en la llaga.


Y agregó: «Los concejos deliberantes no frenan las leyes de destrucción que manda Milei al congreso nacional”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS

