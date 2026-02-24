Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

miércoles, 25 de febrero de 2026

Mercado de la Economía Popular: se realizará la edición especial «Vuelta al Cole»

martes, 24 de febrero de 2026 2 min de lectura

GACETILLA OFICIAL –


Desde el 25 de febrero, en la Plaza San Martín y con una amplia variedad de productos escolares.


El Municipio invita a vecinas y vecinos a participar de la edición especial “Vuelta al Cole” del Mercado de la Economía Popular, que se realizará los días 25, 27 y 28 de febrero, y 4, 5 y 6 de marzo, de 8 a 17 horas, en la Plaza San Martín, ubicada en Av. Mitre y Del Libertador, Moreno Centro.


Durante estas jornadas especiales, la comunidad podrá acceder a una amplia oferta de productos escolares, entre ellos indumentaria, cuadernos, cartucheras, mochilas, bolsos, agendas, útiles y todo lo necesario para que las y los estudiantes comiencen el ciclo lectivo con todo lo que necesitan.


El Mercado de la Economía Popular constituye un espacio de encuentro y acompañamiento a las familias, donde se promueve el acceso a productos de calidad a precios accesibles que fortalece a su vez el trabajo de emprendedoras y emprendedores locales.


Con esta iniciativa, el Gobierno local reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y el impulso de la economía local.

